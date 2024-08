Regierung prüft Maßnahmen gegen Gewalt in Arztpraxen

Berlin: Justizminister Buschmann prüft, ob auch das Personal in Arztpraxen besser vor Anfeindungen und Gewalt durch Patienten geschützt werden muss. Der morgigen Ausgabe der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Buschmann, er werde das mit Kassenärzte-Chef Gassen persönlich besprechen. Dieser hatte von einer immer größer werdenden Zahl von Patienten berichtet, die ausfallend oder sogar gewalttätig werden. Am härtesten treffe es oft die Arzthelferinnen, so Gassen. Buschmann sagte dazu, selbstverständlich müssten sich niedergelassene Ärzte nicht alles bieten lassen. Schon heute mache sich strafbar, wer in einer Praxis Menschen bedroht, beleidigt, sie mit Gewalt angeht oder das Hausrecht verletzt. Die Ampel-Koalition plant ein Gesetz zum besseren Schutz von Rettungskräften, Feuerwehrleuten, Polizisten und dem Personal in Notaufnahmen. Buschmann erwägt nun, dies auf Arztpraxen auszuweiten.

