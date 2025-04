Regierung ordnet für heute in Niederbayern Beobachtungsflüge wegen möglicher Waldbrände an

Landshut: Wegen der anhaltenden Trockenheit steigt auch in Niederbayern die Waldbrandgefahr. Die Regierung von Niederbayern hat deshalb für heute zwei Beobachtungsflüge angeordnet. Gestartet wird in Arnbruck und Eggenfelden. Die Regierung ruft dazu auf, in Waldgebieten äußerst vorsichtig zu sein und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2025 10:00 Uhr