Regierung legt bundesweite Standards für Corona-Schutz am Arbeitsplatz fest

Berlin: Angesichts der Corona-Pandemie setzt die Bundesregierung auf einheitliche Schutzmaßnahmen für Beschäftigte am Arbeitsplatz. Das Kabinett hat dazu strengere Vorgaben beim Infektionsschutz auf den Weg gebracht. Konkret soll auch bei der Arbeit ein Abstand von anderthalb Metern zu anderen Menschen gelten - und zwar in Gebäuden, im Freien und in Fahrzeugen. Umgesetzt werden soll das durch Absperrungen, Markierungen, Zugangsregelungen sowie Trennwände. Wo das nicht machbar ist, sollen die Firmen den Beschäftigten sowie Kunden und Dienstleistern Schutzmasken zur Verfügung stellen. Laut Arbeitsminister Heil werden die Behörden die Einhaltung stichprobenartig kontrollieren. Der Minister gab außerdem als Grundsatz aus: "Niemals krank zur Arbeit". Wer Symptome wie leichtes Fieber habe, solle den Arbeitsplatz verlassen oder zu Hause bleiben, bis der Verdacht ärztlich aufgeklärt ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 18:45 Uhr