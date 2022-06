Regierung kündigt Maßnahmen gegen Flugchaos an

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will der Luftfahrt helfen, den Personalengpass an deutschen Airports und damit das Flugchaos abzumildern. Bundesinnenministerin Faeser will es den Unternehmen ermöglichen, Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen zu können. Dafür soll es schnell Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse geben. Laut Verkehrsminister Wissing sollen befristet angestellte Hilfskräfte aus dem Ausland etwa bei der Gepäckabfertigung und beim Check-in aushelfen. Und Arbeitsminister Heil betonte bei der gemeinsamen Pressekonferenz, man werde Lohn- und Sozialdumping ausschließen, Leiharbeit werde es nicht geben. Zudem bekräftigten die Minister, dass es keine Abstriche bei der Sicherheit geben dürfe. Personalmangel bei Airlines und vor allem Bodendienstleistern sorgt für Warteschlangen, Verspätungen und gestrichene Flüge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 11:00 Uhr