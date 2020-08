Regierung kritisiert Missachtung von Hygieneregeln bei Demonstration

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat das Verhalten der Demo-Teilnehmer gegen die Corona-Regeln am Wochenende in Berlin scharf verurteilt. Regierungssprecherin Demmer sagte, friedliche Demonstrationen seien auch in dieser schwierigen Zeit wichtig, um Meinungen öffentlich vertreten zu können. Dass dabei Hygiene- und andere Verhaltensregeln missachtet wurden, sei aber inakzeptabel. So werde das hohe Gut der Demonstrationsfreiheit ausgenutzt, so Demmer weiter. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, verteidigte das Vorgehen der Berliner Polizei bei der Corona-Demo. Es sei richtig, die Situation in Berlin deeskalierend zu lösen, so Radek zur "Rheinischen Post". Kritik, die Polizei hätte in Berlin früher eingreifen müssen, sei aber unangebracht und oberlehrerhaft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 14:00 Uhr