Regierung kippt Ruhetage über Ostern wieder

Berlin: Die geplante Ruhezeit über Ostern soll doch nicht stattfinden. Das hat der BR aus Teilnehmerkreisen der Ministerpräsidentenkonferenz erfahren, die Bundeskanzlerin Merkel kurzfristig einberufen hatte. Demnach erläuterte sie gleich zu Beginn ihre Entscheidung, dass die Osterruhe nicht auf den Weg gebracht, sondern stattdessen gestoppt werde. Für die Entscheidung will sie die persönliche Verantwortung übernehmen. Zuvor hatte es massive Kritik an dem Beschluss gegeben, an Gründonnerstag und Karsamstag zusätzliche Ruhetage einzuführen. So sagte der CDU-Vorsitzende Laschet, die Bund-Länder-Konferenz habe viele Menschen enttäuscht. Die Politik könne so nicht weitermachen. Auch Vertreter von Tourismus, Gastronomie und Wirtschaft sprachen von harten Eingriffen. Außerdem war die rechtliche Grundlage der sogenannten Ruhetage nicht geklärt - beispielsweise, ob sie gleichbedeutend mit Feiertagen gewesen wären.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.03.2021 11:45 Uhr