Regierung in Belarus lässt viele Gefangene frei

Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Nach Tagen massiver Polizeigewalt gegen Demonstranten und tausenden Festnahmen in Belarus lenkt die Regierung erstmals ein. Die Behörden haben in der Nacht überraschend damit begonnen, viele Gefangene wieder freizulassen. Die Rede ist von mehr als 1.000 Menschen. Sie seien am Rande nicht genehmigter Proteste ohne Grund festgenommen worden, hieß es. An diesem Freitag wollen die Außenminister der Europäischen Union über die Lage in Belarus beraten. Im Raum stehen mögliche Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Minsk.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 04:00 Uhr