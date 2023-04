Regierung hebt Wachstumsprognose an

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: meist wolkig. 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten und dabei meist trocken. 8 bis 14 Grad. In der Nacht in Alpennähe gelegentlich Regen. Tiefstwerte +7 bis -2 Grad. Morgen teils länger sonnig, teils bewölkt und in Alpennähe vereinzelt auch nass. Am Freitag trüb und regnerisch. Am Samstag weitere Schauer, später aber besonders südlich der Donau freundlicher. Nachmittagstemperaturen zwischen 10 und 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2023 15:00 Uhr