Regierung gegen Sonntagszustellung von Paketen

22.04.2020 10:15 Uhr

Berlin: Das Bundesarbeitsministerium lehnt es ab, dass Pakete auch sonntags zugestellt werden dürfen. Das hat ein Sprecher klargemacht und auf mehrere Eilverfahren am Berliner Verwaltungsgericht verwiesen. Dabei sei entschieden worden, dass keine Versorgungskrise vorliege, die eine Sonntagszustellung dringend nötig machen würde. Nach den Worten des Sprechers ist ein vorübergehend erhöhtes Paketaufkommen wegen der Ostertage, der Kontaktbeschränkungen und der vielen geschlossenen Verkaufsgeschäfte kein Grund, um in das in der Verfassung garantierte Recht auf Sonntagsruhe einzugreifen. Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die in der Krise erheblich zusätzlich belasteten Zusteller noch weiteren Zumutungen ausgesetzt werden sollten. Die Deutsche Post strebt dagegen an, punktuell auch sonntags Pakete ausliefern zu dürfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.04.2020 10:15 Uhr