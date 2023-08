Regierung erwartet 2,3 Mrd Euro Mehreinnahmen aus CO2-Preis

Berlin: Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit deutlichen Mehreinnahmen beim Kohlendioxid-Preis, den Verbraucher beim Heizen mit Gas und Öl und beim Tanken zahlen müssen. Von derzeit 30 wird er zum Jahreswechsel auf 40 Euro pro Tonne CO2 steigen. In dem Reuters vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans für den Klimafonds sind für 2024 Erlöse von fast elf Milliarden Euro veranschlagt. Das wären rund 2,3 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Hinzu kommen Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel von knapp 8,2 Milliarden Euro. Der Wirtschaftsplan sieht der Nachrichtenagentur zufolge für nächstes Jahr Ausgaben in Höhe von rund 57,6 Milliarden Euro vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 11:15 Uhr