Regierung entlastet Besitzer von Wärmepumpen

EU will klimaschädliche F-Gase eindämmen

Brüssel: Die EU-Staaten wollen fluorierte Gase stärker zurückdrängen. Darauf haben sie sich am Abend geeinigt. Diese sogenannten F-Gase gelten als klimaschädlich und werden etwa in Kühlschränken oder Klimaanlagen eingesetzt. Allerdings wichen die Mitgliedsstaaten in einigen Punkten vom Vorschlag der EU-Kommission ab. So können F-Gase bei Wärmepumpen länger eingesetzt werden als von der Kommission gewollt. Das Europaparlament, das am Nachmittag ebenfalls für ein schrittweises Verbot gestimmt hatte, muss nun mit den EU-Staaten einen Kompromiss aushandeln. Die schwedische Ratspräsidentschaft teilte mit, die Auswirkung fluorierter Gase auf die weltweite Erwärmung sei hunderttausende Mal stärker als die von CO2. Deshalb müssten diese der Vergangenheit angehören. F-Gase machen nach Angaben der Kommission etwa 2,5 Prozent der Treibhausgas-Emissionen der EU aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 23:00 Uhr