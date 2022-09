Regierung einigt sich auf Gaspreisbremse

Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will die steigenden Energiekosten mit einer Gas- und Strompreisbremse bekämpfen. Die eigentlich geplante Gasumlage ist vom Tisch. Das geht aus dem Programm mit dem Titel "Wirtschaftlicher Abwehrschirm gegen die Folgen des Russischen Angriffskrieges" hervor, das Bundeskanzler Scholz gerade vorgestellt hat. Die Kosten in Höhe von 200 Milliarden Euro sollen laut dem Kanzler durch neue Kredite finanziert werden. Scholz sprach von schweren Herausforderungen, denen sich alle gemeinsam stellen müssten. Wörtlich ergänzte er: "Wir müssen uns unterhaken." Zuletzt war der Druck auf die Regierung gestiegen, Bürger und Unternehmen schnell von den hohen Gaspreisen zu entlasten. Mehrere Bundesländer hatten eine Gaspreisbremse zur Bedingung dafür gemacht, dass sie sich finanziell am dritten Entlastungspaket beteiligen.

29.09.2022 14:15 Uhr