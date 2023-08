Regierung bringt neues Staatsbürgerschaftsrecht auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung hat die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts auf den Weg gebracht. Damit sollen Einbürgerungen schneller möglich werden. Grundsätzlich soll es leichter als bisher sein, neben der deutschen auch eine andere Staatsangehörigkeit zu haben. Derzeit können nur Menschen aus anderen EU-Staaten und wenigen weiteren Ländern ihre Staatsangehörigkeit behalten. Innenministerin Faeser sieht das Gesetz als wichtigen Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Man sei mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe, so Faeser in einem Zeitungsinterview. Die besten Köpfe werde man aber nur gewinnen, wenn sie voll und ganz Teil der Gesellschaft werden können. Teile der Opposition sehen das neue Staatsbürgerschaftsrecht kritisch. So beklagte etwa die AfD, die Bundesrepublik werde dadurch zu einem noch beliebteren Ziel für Armutsmigration.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 12:00 Uhr