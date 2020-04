Regierung Australiens über Corona-App-Erfolg hoch erfreut

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Canberra: Die Regierung Australiens hat sich äußerst zufrieden über den Anfangs-Erfolg ihrer Corona-App gezeigt. Die Zahl von Usern, die sie innerhalb der ersten fünf Tage erreichen wollte, sei bereits nach fünf Stunden übertroffen worden, heißt es in der Hauptstadt Canberra. Kurz nach dem Start war die Zahl der Downloads schon siebenstellig. Die australische Gesundheitsbehörde hofft, dass am Ende mindestens die Hälfte der 25 Millionen Einwohner das freiwillige Warnsystem nutzen wird. Bis in Deutschland eine Corona-Warn-App zur Verfügung steht, wird es nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn noch einige Wochen dauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 00:00 Uhr