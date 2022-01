Regierung arbeitet an Umlage der CO2-Kosten von Wohnraum

Nachrichtenarchiv - 13.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Habeck hat im Bundestag erklärt, dass die Regierung an einer Regelung zur fairen Umlage der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern arbeitet. Derzeit müssen die Mieter den CO2-Preis alleine tragen. Das bedeutet, dass der eigentlich vorgesehene Anreiz für Vermieter entfällt, den Energieverbrauch durch bauliche Maßnahmen zu reduzieren. Habeck hob außerdem die wirtschaftlichen Chancen des ökologisch-sozialen Umbaus in Deutschland hervor. Er rechne deswegen mit einem Aufschwung für Industrie und Handwerk. Mit Blick auf die hohen Energiepreise sagte der Minister, dass es Gas, Öl und Kohle seien, die derzeit die Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher nach oben trieben. Mittelfristig müsse man sich deshalb von den fossilen Energieträgern unabhängig machen. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU, Klöckner, warnte im Bundestag vor einer, so wörtlich, "grünen Planwirtschaft". Habeck schenke zudem den Belangen von Unternehmen zu wenig Aufmerksamkeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 12:00 Uhr