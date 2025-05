Regierende Labor-Partei hat offenbar Wahl in Australien gewonnen

Canberra: In Australien soll die regierende Labor-Party von Premier Albanese die Parlamentswahl gewonnen haben. Das geht laut Medienberichten aus einer ersten Prognose hervor. Seit dem frühen Morgen waren gut 18 Millionen Menschen aufgerufen, die Abgeordneten des Parlaments neu zu wählen. Die Wahl gilt als richtungsweisend für den künftigen Kurs des Landes. Zu den bestimmenden Wahlkampfthemen gehörte der Umgang mit der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Trump, der auch Australien mit Einfuhrzöllen in Höhe von zehn Prozent belegt hat. Daneben spielten die Klimapolitik und wirtschaftliche Fragen wie hohe Preise und Wohnkosten eine zentrale Rolle. Australien zählt zu den Ländern mit der höchsten Wahlbeteiligung weltweit. Das liegt an der Wahlpflicht, die seit mehr als einhundert Jahren gilt. Seit ihrer Einführung lag die Beteiligung nie unter 90 Prozent.

