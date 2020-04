Reger Betrieb in bayerischen Baumärkten

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In den Bau- und Gartenmärkten in Bayern herrscht nach der Öffnung laut Handelsverband reger Betrieb. Der von manchen befürchtete Massenansturm sei aber ausgeblieben, heißt es. Die Märkte haben sich demnach mit Hygiene- und Schutzkonzepten vorbereitet, fast alle haben Sicherheitsmitarbeiter am Eingang. Hauptsächlich werden laut Handelsverband Farben, Bauholz, Schrauben und Blumen gekauft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 14:00 Uhr