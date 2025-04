Regensburgs Oberbürgermeisterin tritt 2026 nicht mehr an

Die Oberbürgermeisterin von Regensburg, Maltz-Schwarzfischer, hört auf: Sie will bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr nicht mehr antreten. Die SPD-Politikerin sagte, dies habe private und familiäre Gründe. Maltz-Schwarzfischer ist seit 2017 Chefin des Regensburger Rathauses - die ersten Jahre kommissarisch nach der Affäre um Ex-OB Wolbergs. Am Montag will der SPD-Stadtverband über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin entscheiden.

