Regensburger Kurzfilmpreis an franzöischen Film verliehen

Regensburg: Bei der internationalen Kurzfilmwoche ist am Abend der französische Film "La vois des autres" - die Stimme der anderen - mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden. Der Streifen von Regisseurin Fatima Kaci erhielt die Auszeichnung des Bayerischen Rundfunks in Höhe von 5.000 Euro. Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die in Frankreich als Dolmetscherin im Rahmen von Asylverfahren arbeitet und sich mit den Geschichten der betroffenen Menschen auseinandersetzt. In der Begründung der Jury heißt es, das fesselnde Drama hebe hervor, wie wichtig es sei, die Geschichten von Migranten über die bloße Statistik hinaus zu erzählen. Die Regensburger Kurzfilmwoche dauert noch bis Sonntag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 20:00 Uhr