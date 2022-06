Regensburger Fliegerbombe ist entschärft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts klar bei Tiefstwerten bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts sonnig, in Unterfranken sowie am westlichen Alpenrand vorübergehend leichte Gewitterneigung. In der Nacht verbreitet klar oder nur leicht bewölkt, in der zweiten Nachthälfte in Unterfranken gewittrig bei Tiefstwerten von 18 bis 13 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Dabei allmählich zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2022 17:00 Uhr