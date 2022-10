Regensburger Energieversorger kündigt hunderte Verträge von Gewerbekunden

Nachrichtenarchiv - 06.10.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Der städtische Stromversorger REWAG hat hunderten Gewerbekunden die Verträge gekündigt, ohne ein neues Angebot zu machen. Zum Jahresende hätten sich die Verträge sonst automatisch verlängert. Bei der städtischen REWAG heiß es nun, man könne den Strom zu den bislang verienbarten Fixpreisen nicht mehr liefern, weil die Einkaufpreise an den Märkten stark gestiegen seien. In den Kündigungsschreiben betont der Regensburger Stromversorger aber ausdrücklich, dass er die Kunden gerne halten möchte. Anfang November sollen die neuen Angebote den Verbrauchern vorgelegt werden. Die betroffenen Händler, Handwerker und Gastronomen weisen darauf hin, dass sie erhöhte Preise nicht einfach an ihre Kunden weitergeben können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 06:00 Uhr