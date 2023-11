Regensburger Denkmäler werden nachts wieder beleuchtet

Regensburg: In der Stadt in der Oberpfalz werden Gebäude wie der Dom, das Alte Rathaus, die Steinerne Brücke und das Theater am Bismarckplatz im Laufe der kommenden Woche nach und nach nachts wieder angeleuchtet. Im August 2022 war die Beleuchtung komplett abgeschaltet worden, um Energie zu sparen. Die Einsparungen seien aber relativ gering gewesen, teilte die Stadt Regensburg mit. Deshalb habe man entschieden, die Lampen wieder anzuschalten. Bereits an Ostern endete die sogenannte Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung des Bundes, der zufolge öffentliche Gebäude nicht mehr beleuchtet werden durften. Anders als zum Beispiel München oder Nürnberg hielt Regensburg jedoch bis jetzt an der Energiesparmaßnahme fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 17:00 Uhr