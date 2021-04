Regensburger Chef-Infektiologe rechnet mit wochenlangem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Chef-Infektiologe der Uni-Klinik Regensburg, Bernd Salzberger, rechnet mit einem neuen vier- bis sechswöchigen Lockdown. Er sagte am Abend im BR-Fernsehen, in den nächsten Tagen werde man wohl sehen, dass das nötig ist. Er betonte, man könne nur hoffen, dass bis dahin dann tatsächlich alle Risikogruppen, vor allem über 60-Jährige, geimpft seien. Dann, so Salzberger, sei tatsächlich auch die größte Gefahr vorbei, dass die Krankenhäuser zulaufen, wie das im Augenblick in Frankreich der Fall ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 06:00 Uhr