Regensburg will ehemaliges Kaufhof-Gebäude nicht erwerben

Regensburg: Im Ringen um die Zukunft des leerstehenden Kaufhof-Gebäudes wird die Stadt nicht vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das hat der Stadtrat am Abend mit großer Mehrheit entschieden. Stattdessen wurde beschlossen, nach anderen Wegen zu suchen, um ein angebliches islamisches Kultur- und Einkaufszentrum an dem Standort zu verhindern. Zum einen will die Stadt einen Bebauungsplan für den Bereich in der Regensburger Altstadt aufstellen. Zum anderen sollen die Sanierungsziele dort verschärft werden. Das ehemalige Kaufhof-Gebäude am Neupfarrplatz steht seit Mitte August leer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 07:00 Uhr