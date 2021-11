Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: In der zweiten Fußballbundesliga hat Jahn Regensburg beim Hamburger SV klar mit 1:4 verloren. Die Oberpfälzer rutschen damit in der Tabelle auf Platz vier ab. Neuer Spitzenreiter ist - zumindest vorübergehend - Darmstadt, das den Zweiten St. Pauli klar mit 4:0 besiegte. Außerdem gewann Aue in Rostock 2:1.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 16:00 Uhr