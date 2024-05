Regensburg und Wehen-Wiesbaden spielen unentschieden im Relegations-Hinspiel

Zum Fußball: Im Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ist Jahn Regensburg zuhause gegen Wehen-Wiesbaden nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Das Spiel endete 2:2. Wer künftig in Deutschlands zweithöchster Spielklasse dabei ist, entscheidet sich am kommenden Dienstag im Rückspiel.

