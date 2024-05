Regensburg startet mit Unentschieden in die Relegation

Regensburg: Fußball-Drittligist Jahn Regensburg ist mit einem Remis in die Relegation gestartet. Im Hinspiel trennte sich der Jahn mit 2:2 vom Zweitligisten Wehen Wiesbaden. Im Rückspiel in Wiesbaden am kommenden Dienstag wollen die Regensburger versuchen, den Aufstieg perfekt zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 23:00 Uhr