Regensburg startet mit Sieg in 2. Liga, Nürnberg verliert

Südeuropäische Länder melden Hunderte von Hitzetoten

Madrid: Hitze, Trockenheit und Waldbrände setzen weiten Teilen Südeuropas schwer zu. Allein in Spanien und Portugal geht die Zahl der Hitzetoten mittlerweile in die Hunderte. In Portugal kam ein Pilot beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben. Im italienischen Badeort Bibione flüchteten sich Touristen wegen eines Waldbrandes ins Meer. Sie wurden von der Küstenwache gerettet. Auch in Deutschland werden in den nächsten Tagen Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet. Mediziner warnen vor der Gefahr vor allem für Ältere und Kranke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.07.2022 02:00 Uhr