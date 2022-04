Regensburg spielt gegen Hannover 1:1 unentschieden

Nachrichtenarchiv - 02.04.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hannover: In der Zweiten Fußball-Bundesliga hat Jahn Regensburg in Hannover 1:1 unentschieden gespielt. Die Oberpfälzer bleiben damit auf dem zehnten Tabellen-Platz. Darmstadt klettert nach einem 3:1-Sieg gegen Kiel zumindest vorübergehend an die Tabellen-Spitze. Immer weiter von den Aufstiegsplätzen entfernt sich hingegen der HSV. Heute verloren die Hamburger gegen Paderborn 1:2 und haben damit aktuell neun Punkte Rückstand auf einen direkt Aufstiegsplatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2022 17:00 Uhr