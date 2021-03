Regensburg, Landshut und Straubing müssen zurück in den Lockdown

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Mehrere Städte in Bayern haben den dritten Tag in Folge den 100er-Inzidenzwert überschritten. In Regensburg, Landshut und Straubing gelten damit ab Montag verschärfte Corona-Beschränkungen. So darf man sich ab sofort nur noch mit einer Person treffen, die nicht dem eigenen Haushalt angehört. Von 22 bis 5 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Der Einzelhandel darf nur noch das sogenannte Click and Collect anbieten. Ausgenommen sind Lebensmittelmärkte, Apotheken und Drogerien. Die Schulen gehen in den Distanzunterricht. Nürnberg hatte bereits gestern die Inzidenzschwelle überschritten. Auch in Unterfranken steigen die Werte weiter. Im Landkreis Main-Spessart und in Aschaffenburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls über hundert; bundesweit bei rund 76. Das Robert Koch-Institut meldet knapp 12.700 Neuinfektionen binnen eines Tages.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 12:00 Uhr