Regensburg empfängt im DFB-Pokal-Viertelfinale Bremen

Schnee und Eis sorgen für Probleme in Nord- und Mitteldeutschland

Berlin: Der Wintersturm Tristan hat mit Kälte, überfrierendem Regen und sehr viel Schnee zu starken Verkehrsbehinderungen in der Mitte Deutschlands geführt. Mancherorts fielen binnen weniger Stunden mehr als 30 Zentimeter Schnee, dazu kamen teils meterhohe Verwehungen. Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz. In Nordrhein-Westfalen wurden spiegelglatte Autobahnen gesperrt, es kam zu Hunderten Unfällen. Bei der Bahn kam es zu großen Einschränkungen. In Wuppertal mussten Fahrgäste mit Drehleitern aus der berühmten Schwebenbahn gerettet werden. Der Nahverkehr steht in Nordrhein-Westfalen still, genau wie in weiten Teilen Niedersachsens. Im Fernverkehr fahren derzeit von Frankfurt und Kassel keine Züge in Richtung Osten, gleiches gilt für Verbindungen von Hamburg nach Hannover und NRW. In der Nacht soll es im Norden Bayerns heftig schneien. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor bis zu 25 Zentimetern Neuschnee.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 17:00 Uhr