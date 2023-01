Regenfälle in Kalifornien sorgen für Stromausfälle

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Los Angeles: Heftige Regenfälle und schwere Stürme haben in Kalifornien zu weitreichenden Stromausfällen in Wohnhäusern und Unternehmen geführt. Mehr als 560.000 Haushalte waren in dem US-Bundesstaat vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten, wie aus Daten der Internetseite "PowerOutage" hervorgeht. Seit dem Jahreswechsel kamen bei den Unwettern mindestens sechs Menschen ums Leben. Meteorologen erwarten für kommende Woche weitere Regen- und Schneefälle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2023 15:30 Uhr