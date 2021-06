Regenbogen-Verbot für Münchner Arena stößt Kritik und Lob

Nachrichtenarchiv - 23.06.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Verbot der UEFA, die Münchner Arena beim EM-Spiel Ungarn-Deutschland in Regenbogenfarben zu beleuchten, löst Proteste und Aktionen aus. Bundestagsvizepräsidentin Roth von den Grünen bezeichnete das Verhalten des Verbands als "inakzeptabel". Der niedersächsische Innenminister Pistorius sprach von einer vertanen Chance. Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte bereits gestern angekündigt, nun stattdessen das Rathaus mit Regenbogenfarben zu beflaggen und den Olympiaturm entsprechend zu illuminieren. Verständnis für die UEFA-Entscheidung zeigt dagegen der Vorsitzende der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft, der FDP-Politiker Papke. Er sieht Ungarn zu Unrecht an den Pranger gestellt und verwies darauf, dass es dort die eingetragene gleichgeschlechtliche Partnerschaft gibt. In Ungarn gilt seit vergangener Woche ein Gesetz, das Kindern und Jugendlichen erschwert, sich über Homo- und Transsexualität zu informieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2021 09:15 Uhr