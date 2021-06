Regenbogen-Beleuchtung der Münchener Fußball-Arena noch unklar

Unwetter richten große Schäden in Süddeutschland an

Wolfratshausen: Schwere Unwetter haben in Süddeutschland erhebliche Schäden angerichtet. Am schwersten wurden die Landkreise Weilheim-Schongau und Bad Tölz Wolfratshausen getroffen. Im Stadtgebiet Wolfratshausen sorgten golfballgroße Hagelkörner für zerbeulte Autodächer, Front- und Heckscheiben gingen kaputt, genauso wie Dachfenster und Dachziegel. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt. In Niederbayern wurden Polizei und Rettungskräfte zu rund 50 Einsätzen gerufen, überflutete Keller mussten ausgepumpt, Äste und Geröll von der Straße entfernt werden. Der Alb-Donau-Kreis hatte überlastete Notrufleitungen, Menschen mussten minutenlang am Telefon warten. In Augsburg läuteten die Glocken einer Kirche rund eine Stunde lang, die Fehlfunktion wurde vermutlich durch einen Blitzschlag ausgelöst. In München war der S-Bahn Verkehrs am späten Abend beeinträchtigt. Auch jetzt noch meldet die Bahn Oberleitungsstörungen zwischen Neufahrn und Freising sowie im Raum Dachau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 07:00 Uhr