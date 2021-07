Regen sorgt in Reit im Winkl und in Cham für vollgelaufene Keller

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 22:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reit im Winkl: Bayern ist trotz Starkregens in einigen Regionen bisher von größeren Überschwemmungen verschont geblieben. Allerdings trat in Reit im Winkl im Landkreis Traunstein die Schwarzlofer über die Ufer. Einige Keller liefen voll, die B305 ist im Ortsbereich gesperrt. Auch aus der Gegend um Bischofswiesen im Kreis Berchtesgadener Land werden Überflutungen gemeldet. Die B20 und weitere Straßen wurden gesperrt. Die Feuerwehr verzeichnete in wenigen Stunden bereits 100 Einsätze und musste Menschen in Sicherheit bringen. Auch in Cham in der Oberpfalz sorgte Starkregen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Größere Schäden gab es nach Angaben der Polizei aber nicht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.07.2021 22:45 Uhr