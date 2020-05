Regeln zur Quarantäne-Einreise werden gelockert

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die geltenden Quarantäne-Regelungen für die Einreise nach Deutschland werden gelockert. Darauf haben sich Bund und Länder nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung verständigt. Demnach gilt, wer aus EU-Ländern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein, der Schweiz und Großbritannien einreist, muss künftig nicht mehr in eine zweiwöchige häusliche Isolation. Die Erleichterungen können den Angaben zufolge auf weitere Staaten ausgeweitet werden, wenn das Robert-Koch-Institut das empfiehlt. In Nordrhein-Westfalen gilt die neue Regelung ab heute. Die anderen Bundesländer sollen in den kommenden Tagen folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 09:00 Uhr