Reformpaket in Argentinien nimmt erste parlamentarische Hürde

Buenos Aires: Die Reformpläne von Argentiniens rechtspopulistischem Präsidenten Milei für eine Deregulierung der Wirtschaft haben eine erste parlamentarische Hürde genommen. Das Abgeordnetenhaus stimmte am Abend nach einer mehrtägigen Marathondebatte grundsätzlich für das umfassende Reformpaket. Von den ursprünglich 664 Gesetzesartikeln wurde aber bereits mehr als die Hälfte gestrichen. Milei hatte der Opposition viele Zugeständnisse machen müssen. Die Wirtschaft in Argentinien ist derzeit in einer schweren Krise. Die Inflation lag im vergangenen Jahr bei mehr als 200 Prozent. Nach seinem Amtsantritt im Dezember kündigte Milei eine Radikalkur an, mit der Streichung zahlreicher Subventionen. Außerdem will er den US-Dollar einführen und die Zentralbank abschaffen.

