Reemtsma-Entführer Drach steht wieder vor Gericht

Moskaus UN-Vertreter schließt Kriegsbeginn von russischer Seite aus

Moskau: Russland will angeblich auch dann keinen Krieg in der Ukraine beginnen, wenn es mit seinen Forderungen nach Sicherheitsgarantien an Nato und USA scheitert. UN-Botschafter Nebensja erklärte der Nachrichtenagentur Interfax, es werde auch dann keinen Überfall auf die Ukraine geben, wenn die Verhandlungen über die Sicherheit in Europa scheitern. Den USA warf er vor, einen Krieg in Europa herbeireden zu wollen. Russland sieht sich durch US-Waffen und die Nato bedroht und fordert deshalb Sicherheitsgarantien. Zugleich schließt die Führung in Moskau ein Eingreifen im Konflikt um die Ostukraine nicht aus, sollte Kiew mit einer Militäroperation versuchen, sich die abtrünnigen Gebiete im Donbass mit Gewalt zurückzuholen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2022 09:00 Uhr