Redner beim Festakt zur Deutschen Einheit werben für Gemeinsinn

Hamburg: Die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit hat in der Elbphilharmonie stattgefunden. Unter den 1.300 Gästen waren auch die Regierungschefinnen und -chefs der Länder sowie die gesamt Staatsspitze. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher appellierte an den Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten. Nur ein starkes demokratisches Deutschland könne Verantwortung übernehmen für ein starkes Europa, das sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetzt, sagte der Bundesratspräsident. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, mahnte an, den Staat mit seinen Institutionen und Regularien einfacher und effizienter zu gestalten. - Die Feierlichkeiten zum 33. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung haben gestern mit einem großen Bürgerfest begonnen. Nach Angaben eines Sprechers kamen bisher mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 14:00 Uhr