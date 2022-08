Redaktionsausschuss des rbb entzieht Geschäftsführung das Vertrauen

In der Fußball-Bundesliga schlägt Union Berlin Leipzig mit 2:1

Berlin: In der Fußballbundesliga wartet RB Leipzig weiter auf einen Sieg. Die Sachsen verloren am Abend bei Union Berlin 1:2. Eine Niederlage kassierte am Nachmittag auch der FC Augsburg. In der Nachspielzeit unterlagen die Schwaben den Gästen aus Mainz mit 1:2. Die weiteren Ergebnisse: Dortmund - Bremen 2:3 Leverkusen - Hoffenheim 0:3 Stuttgart - Freiburg 0:1 Wolfsburg - Schalke 0:0 Der FC Bayern spielt morgen in Bochum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2022 21:00 Uhr