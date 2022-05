Nachrichtenarchiv - 01.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Eishockey: Red Bull München hat die zweite Partie der Best of Five Finalserie gegen die Berliner Eisbären mit 2:3 verloren. Damit steht es in der Finalserie 1:1, das dritte Spiel findet bereits morgen in Berlin statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2022 20:00 Uhr