Red Bull holt nach Tod des Firmengründers Konstrukteurs-Wertung der Formel-1

Ministerin Schulze wirbt für Wiederaufbau der Ukraine

Berlin: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat für einen sofortigen Wiederaufbau der Ukraine geworben - obwohl Russland dort die Infrastruktur weiter zerstört. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Schulze, der Aufbau könne nicht warten, bis der Krieg vorbei sei. Jede Reparatur führe dazu, dass Menschen in ihrem Land bleiben könnten. Schulze griff damit Befürchtungen auf, Deutschlands Kapazitäten für die Aufnahme weiterer Menschen aus der Ukraine könnten bald erschöpft sein. Heute erörtert in Berlin die deutsche Wirtschaft, welche Rolle sie bei der Nothilfe und beim Wiederaufbau übernehmen kann. Morgen laden dann EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz zur Ukraine-Konferenz. Beide fordern für das Land einen "Marshallplan des 21. Jahrhunderts" - in Anlehnung an den US-Plan für Europas Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2022 08:00 Uhr