Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gestorben

Fuschl am See: Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der österreichische Multimilliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie der Konzern am späten Abend mitteilte. Mateschitz sei einer langen, schweren Krankheit erlegen hieß es weiter. Red Bull stellt den gleichnamigen Energydrink her. Mateschitz hatte einen großen Teil seines Vermögens dann in den Sport investiert, vor allen in die Formel 1 und mehrere Fußball-Teams wie DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Red Bull Salzburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2022 00:00 Uhr