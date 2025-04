Rechtsstreit um Bundesliga-Spiel: Bochum kann Sieg behalten

Frankfurt am Main: Im juristischen Tauziehen um den sogenannten "Feuerzeug-Eklat" in der Fußball-Bundesliga ist Union Berlin jetzt auch in letzter Instanz gescheitert: Das Ständige Schiedsgericht hat vorherige Urteile bestätigt, wonach der VfL Bochum die Partie mit einem 2:0-Sieg verbuchen darf. Bei dem Spiel Mitte Dezember war Bochums Torwart Patrick Drewes von einem Feuerzeug am Kopf getroffen worden - er musste ausgewechselt werden. Für Bochum sind es drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 18:00 Uhr