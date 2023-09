Rechtsradikaler muss wegen Kapitolsturms 17 Jahre in Haft

Washington: In den USA ist ein ehemaliges ranghohes Mitglied der rechtsextremen Gruppe Proud Boys wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das Kapitol in Washington zu 17 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundes-Bezirksgericht in der US-Hauptstadt verhängte die Strafe gegen Joseph Biggs unter anderem wegen aufrührerischer Verschwörung. Er und weitere Gruppenmitglieder wollten Anfang 2021 den abgewählten Präsidenten Trump an der Macht halten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 03:00 Uhr