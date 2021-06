Rechtspopulisten bei Regionalwahlen in Frankreich offenbar ohne Sieg

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Bei der zweiten Runde der Regionalwahlen in Frankreich ist die rechtspopulistische Partei "Rassemblement National" leer ausgegangen. Ersten Prognosen zufolge konnte sie in keiner einzigen Region gewinnen, auch nicht in der umkämpften Region Provence-Alpes-Côtes-d’Azur. Dort war die Partei von Le Pen im ersten Wahlgang noch vorn gelegen. Stärkste Kraft wurde den Prognosen zufolge die Konservative Partei. Weit abgeschlagen hingegen liegt die Partei von Präsident Macron, La Républice en marche. Der zweite Wahlgang war überall dort nötig, wo vor einer Woche keine Liste die nötige absolute Mehrheit erreicht hat. Die Regionalwahlen gelten auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 20:30 Uhr