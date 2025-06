Rechtskonservativer Nawrocki gewinnt Stichwahl ums Präsidentenamt in Polen

Warschau: Der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen gewonnen. Dies hat die Wahlkommission am frühen Morgen bekanntgegeben. Demnach kam der 42-Jährige auf knapp 51 Prozent der Stimmen. Während Prognosen gestern Abend noch den Liberalen und EU-freundlichen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski vorn sahen, hatte sich das Blatt über Nacht gewendet. Nawrocki ist parteilos, trat aber als Kandidat der rechtskonservativen PiS an. Er steht dem Reformkurs und der EU-freundlichen Linie von Regierungschef Tusk kritisch gegenüber und will zudem die militärische Unterstützung für die Ukraine zurückfahren.

