Rechtskonservativer Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahl in Ecuador

Quito: In Ecuador hat der rechtskonservative Kandidat Guillermo Lasso die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Der ehemalige Banker setzte sich mit mehr als 52 Prozent der Stimmen gegen den Linkskandidaten Arauz durch. Lasso sagte, er nehme die Herausforderung an, das südamerikanische Land zu reformieren. Der 65-Jährige steht für eine liberale Wirtschaftspolitik. Er will Arbeitsplätze schaffen und um ausländische Investoren werben. Ecuador steckt wegen der Corona-Pandemie und des Verfalls der Ölpreise in einer tiefen Wirtschaftskrise. Bei der Präsidentenwahl in Peru liegt überraschend der Linkskandidat Pedro Castillo vorne. Auch er muss in eine Stichwahl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2021 06:00 Uhr