Rechtsgerichteter Unternehmer wird Präsident in Ecuador

Quito: In Ecuador hat der rechtsgerichtete Kandidat Noboa die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Wie die Wahlkommission mitteilte, setzte sich der Geschäftsmann gegen die Linkspolitikerin González mit rund 52 Prozent der Stimmen durch. Noboa wird damit mit 35 Jahren der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes. Im Wahlkampf hatte der Sohn einer der reichsten Familien des Landes den Kampf gegen kriminelle Gruppen in den Fokus gerückt. Ecuador ist eine Drehscheibe für den Drogenschmuggel in die USA und nach Europa. Vor zwei Monaten war ein aussichtsreicher Kandidat, der gegen Korruption in dem Land kämpfte, im Wahlkampf erschossen worden. Rund 100.000 Soldaten und Polizisten waren im Einsatz, um die Sicherheit der Wahl zu gewährleisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 09:15 Uhr