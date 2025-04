Rechtsgerichteter Kandidat Noboa führt in Stichwahl um Präsidentenamt in Ecuador

Quito: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador liegt der amtierende rechtsgerichtete Kandidat Noboa offenbar deutlich in Führung. Nach Auszählung von knapp 80 Prozent der Stimmen kommt der bisherige Amtsinhaber laut der Wahlbehörde auf 56 Prozent der Stimmen. In der ersten Runde hatte Noboa nur ganz knapp vor seiner Herausforderin aus dem linken Lager gelegen. Ecuador befindet sich derzeit in einer schweren Sicherheitskrise. Mächtige Drogenbanden machen sich in dem südamerikanischen Land breit, um über die Pazifikhäfen große Mengen an Kokain nach Europa und Asien zu schmuggeln. Zudem leidet die Bevölkerung unter einer tiefen Wirtschaftskrise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 03:00 Uhr